Films environnementaux, plantes bioluminescentes et paléontologie sur Youtube

C’est Sénaïda qui présente cette émission riche en contenus avec une chronique de Clara sur l’éclairage du futur (on vous donne un indice : il y a du végétal dans l’air ...). Morgane enchaîne avec une plongée immersive dans le festival international de films Nature et Environnement que vous retrouverez du 13 janvier au 30 avril en tournée dans tout le département. Enfin, Emma clôture l’émission avec l’interview de Jonathan Lafont, créateur de la chaîne Youtube Paléo-J qui nous parle des coulisses de son travail et nous donne quelques conseils en exclu !