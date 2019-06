Fin de la deuxième saison pour "Les Pierres de Gué, scènes d'Aude & d'Ariège"

La saison "Les Pierres de Gué, Scènes d'Aude et d'Ariège" veut aller plus loin et souhaite s’appuyer sur la proximité territoriale pour :

- Diffuser des spectacles et de l’action culturelle auprès de tous les publics, en favorisant la proximité territoriale, la participation des populations et leur circulation.

- Mutualiser les coûts et les moyens humains, techniques, financiers.

- Favoriser les échanges entre professionnels et les pratiques artistiques.

- Favoriser l’aide à la création des artistes et compagnies du territoire et renforcer l’aide aux acteurs culturels les plus fragiles.

- Mettre en commun et valoriser les pratiques artistiques régionales.

- L’ouverture artistique hors région



Invité.es: Carole Albanese, directrice de "L’Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège" et Joël Morette, chargé du développement des territoires et du public pour "Arts Vivants 11"