Fin de négociation mouvementée entre grande distribution et agriculteurs

L’actualité de la semaine en Pays-de-la-Loire, c’est la clôture des négociations entre grande distribution et les agriculteurs. Les deux camps n’ont pas réussi à se mettre d’accord. Les agriculteurs reprochent à la grande distribution de tirer les prix toujours plus vers le bas.



L'Etat lance le programme "Petites villes de demain". Un plan à 3 milliards d'euros pour aider les communes de moins de 20 mille habitants dans leurs projets de développement. Dans les Pays de la Loire, 105 villes vont bénéficier de ce programme. Nous en parlerons avec Didier Martin, le préfet des Pays de la Loire.



La collecte des restos du cœur a commencé depuis vendredi. Rencontre avec la chargée de collecte en Sarthe.



Le pape est actuellement en visite en Irak pour un voyage de 3 jours. Une visite historique sur laquelle nous reviendrons en compagnie de quelqu’un qui connait bien ce pays pour y avoir plusieurs voyagé : Mgr Philippe Barbarin qui a accepté de faire un détour par les studios de Fidélité Mayenne à l’occasion d’une retraite qu’il prêchait au carmel de Laval.



Et enfin, un jeune boulanger vendéen, Tony Aubry, s’apprête à traverser l’Europe à vélo accompagné d’un ami pâtissier nantais, Cyril Carrère. Leur objectif : partager les savoir-faire entre boulangers français et étrangers et sensibiliser sur la protection de l’environnement.