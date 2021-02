Fin des masques maison, un futur vaccin nantais et des restaurateurs solidaires

Depuis lundi, les masques fait maison et les masques industriels de catégorie 2 sont interdits dans les écoles. C’était déjà le cas dans les entreprises. Une nouvelle loi qui relance la demande auprès des entreprises de Modes Grand ouest mais qui n’est pas sans créer la confusion chez les clients.



Rencontre cette semaine avec Nicolas Poirier, le directeur scientifique de l'entreprise nantaise Ose Immunotherapeutics. Sa société travaille sur un vaccin contre le Covid-19, qui serait efficace contre tous les variants. Si les essais cliniques s'avèrent concluants, il pourrait être en vente dès la fin de l'année.



L’initiative émane cette semaine des restaurateurs vendéens de l’UMIH, l’union des métiers de l’industrie et de l’hôtellerie qui distribuent des repas aux étudiants précaires de la Roche-sur-Yon.



C’est grâce à lui que l’Eglise peut vivre. La campagne du Denier 2021 est lancé ce week-end dans toutes les Pays de la Loire. Nous en parlerons avec l’économe du diocèse du Mans.



Et enfin, ce dimanche, c’est la Saint Valentin, fête des fiancés et des amoureux. C’est toujours l’occasion de faire un bilan de notre couple et d’évoquer ce qui va mais surtout ce qui ne va pas. Nous parlerons justement du conflit dans le couple avec le Père Benoit Savenière, responsable nationale des Centres de préparation au mariage.