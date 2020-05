" Financièrement j'y ai perdu, humainement non "

Sandrine Arnaud est propriétaire de la mercerie " Cap-Tissus, la pensée " à Saint-Georges-du-Bois. Pendant le confinement, en solidarité, elle a réalisé 1200 masques à prix coutant et fournit ses clientes en élastique et en tissus. Elle a réalisé un tout petit plus de 50% de son chiffre d'affaire et ne peut pas toucher les aides de l'Etat.