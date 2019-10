Fl19 Marc Chassaubéné et Hélène Pibarot : bilan de la 34ème FDL

Michel Feuillet

" L'évangile en majesté " Mame

Sienne, 9 juin 1311. La Maestà, le plus grand retable jamais peint, quitte l'atelier de Duccio di Buoninsegna pour rejoindre la cathédrale. La foule en liesse découvre ce chef-d'ouvre absolu. Avec ferveur, on contemple La Vierge à l'Enfant en Majesté, on suit du regard les nombreuses scènes évangéliques figurant l'enfance, la vie publique, la Passion et la Résurrection du Christ. Aujourd'hui, au Musée de l'ouvre du Dôme, s'impose avec force ce cycle de tableaux qui célèbre magistralement les actions et les paroles de Jésus. Duccio, héritier de la tradition byzantine des icônes, peint l'Évangile en majesté. Pour autant, tradition ne signifie pas indifférence à la modernité. Maîtrisant l'espace et le temps, Duccio visualise l'essentiel du texte sacré : ses peintures disent tour à tour l'amour, le partage, l'écoute, la haine, la trahison, le pardon... Avec un sens aigu du réel, mais toujours dans le respect du mystère, Duccio fait vivre l'Évangile. Ce livre, image après image, détail après détail, offre toutes les clés pour comprendre pleinement cet Évangile selon Duccio, éclaire ses choix artistiques et spirituels et les références culturelles et scripturaires qui l'ont inspiré. Il constitue ainsi, pour les amateurs d'art, une véritable mine d'informations, et pour les croyants une merveilleuse invitation à se mettre dans les pas du Christ.