Flash de 8h du 11 Juillet

Les diocèses de Luçon et de Maillezais ont été créés le 13 août 1317. La mi-août 2017 sera donc une période exceptionnelle d'action de grâce liturgique et de rendez-vous culturels. Trois soirées uniques, les 12, 13 et 14 août verront l'illumination à la bougie de l'intérieur de la cathédrale et du cloître.