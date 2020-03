" Je veux représenter la culture et la diversité sur terre "

Fleur, 18 ans, expose une quarantaine de ses dessins à la médiathèque d'Orgères jusqu'au 14 mars. En présence de Daniel Dein, le maire d'Orgères et des formidables médiathecaires, Charlotte et Aurélia, nous évoquerons son talent et l'importance du Vivre ensemble !