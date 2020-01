Fleurs d'artifice : un fleuriste à domicile

Marine Joyeux est fleuriste à domicile à Clermont-Ferrand et aux alentours. Fleuriste mais aussi décoratrice d'intérieur. Marine Joyeux possède depuis petite cette passion pour les fleurs et ce goût pour l'aménagement. Elle a démarré son activité en novembre dernier.

Un concept sans boutique et sans stock qui fonctionne uniquement à la demande et essentiellement avec des produits français. Un fonctionnement écologique et qui évite le gaspillage. Retrouvez plus d'informations sur son site internet: fleurs-dartifice.fr