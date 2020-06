Fleurs de Bach - Abattement / désespoir (partie 2)

Fleurs de Bach - Abattement / désespoir : Larch

-Souvent associé à un manque de confiance en soi par rapport à ses capacités.

-Pour lui, c'est perdu d'avance alors il ne tente pas

-Se sent profondément incapable

-Les autres sont mieux, réussissent mieux, auront le poste car meilleurs,..

-Empêche Larch de faire beaucoup de choses, d'entreprendre car anticipation de l'échec et sous estimation de ses capacités.



Abandonner l'idée duelle de réussite/ échec

Oser entreprendre, agir

Renourrir la confiance en ses capacités

S'auto-évaluer de manière juste et réaliste.

***

