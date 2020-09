Fleurs de Bach - Abattement / désespoir (partie 4)

Fleurs de Bach - Abattement / désespoir: Sweet chestnut

Sweet chestnut (Châtaigner) :

- Désespoir et/ou angoisse profonde liées à une impasse, aucune issue possible (différent de Gorse où il y a des solutions qu'on ne voit pas, ici pas de solution)

- Tout à été tenté (Marathonien a qui ont a coupé les 2 jambes)

- Parfois suite à une longue lutte contre une maladie incurable, aucune guérison possible. Deuil à faire



-Fleur de l’acceptation, cesser de lutter, « lâcher prise », accueil de ce qui est et de ce qu'on ne peut pas changer, soulagement, apaisement

-Permet à l'inattendu de survenir

