Fleurs de Bach - Abattement / désespoir (partie 5)

Fleurs de Bach - Abattement / désespoir: ​Star of Bethlehem

Star of Bethlehem (Étoile de Bethlehem) :

-État de choc, Traumatisme, blessure menant à un profond chagrin, souvent accompagné d'une impression d'être dans le Rescue® inconsolable.

-Traumatisme pouvant remonter jusqu'à la naissance et même avant. (ancrer dans les cellules)

-Deuil, mauvaise nouvelle, accident, accouchement, choc émotionnel ou physique

- (parallèle avec plaie ouverte physique, ici plaie émotionnelle)



- Fleur de la consolation, réconfortante. Elle vous prend dans ses bras et apaise profondément votre chagrin. Réconfort du coeur, s'apaiser, se remettre du choc et s'ouvrir à la consolation.



***

Contact: