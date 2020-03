Fleurs de Bach - Groupe de l'incertitude (partie 1)

Groupe de l'incertitude : Cerato et Scleranthus



Cerato (plumbago): incapacité de se fier à son propre jugement, son intuition pour se décider. Demander différents avis (notre entourage, livres, internet,....) ce qu'ils feraient à notre place et se retrouver encore plus perdu.



Retrouver sa pensée racine, faire confiance à son intuition, faire ce qui est juste pour nous.

Scleranthus (Schleranthe, Alène): Choix duel, hésitation entre 2 options. Voir tout noir ou tout blanc, manque de nuance dans le choix. Moral « up and down ». Mal des transports.



Décision plus facile, diminue le poids du choix, amène de la nuance dans les situations, sortir de la dualité, harmonise

