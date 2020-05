Fleurs de Bach - Hypersensibilité aux influences et aux idées (partie 1)

Hypersensibilité aux influences et aux idées - Agrimony

Agrimony (Aigremoine) :

-Besoin d'harmonie, d'ambiance sereine et joyeuse.

-Cache ses vraies émotions, évitement du conflit ou désaccord, rire de ses problèmes, faire « bonne figure » « je vais bien, tout va bien », masque jovial (aux autres et parfois à soi-même).

-Fuite dans paradis artificiels (alcool, drogue, sucre,...) pour anesthésier le ressenti désagréable. « Allez, un p'ti verre et ça ira mieux ».

Repérer, accepter et exprimer plus facilement ses difficultés, ses émotions.

Retrouver la gaîté profonde. Authenticité

Oser se dévoiler, ne plus craindre les conflits ou la discorde

