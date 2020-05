Fleurs de Bach - Hypersensibilité aux influences et aux idées (partie 2)

Hypersensibilité aux influences et aux idées - ​Centaury

Centaury (Centaurée) :

- Trop à l'écoute des besoin des autres

- Faire passer les besoin des autres avant.

- Oubli de soi, c'est « l'autre » d'abord.

- Difficulté à dire non, à mettre ses limites.

- Peur du rejet si on s'affirme.

- Peut en arriver à ne plus savoir quels sont ses besoins.





- Recentrage, continuer à rendre service en se respectant. Équilibre relationnel.

- Renouer avec ses besoins propres, prendre conscience de ses limites et les respecter plus facilement.

- Générosité juste

