Fleurs de Bach - Résumé de rentrée

Quelle joie de vous retrouver pour continuer notre chemin d'exploration des fleurs de Bach et découvrir ce qu'elles peuvent nous apporter dans notre vie.

Les précédents podcasts abordent au complet 5 des 7 groupes répertoriés par le Docteur Bach :

-peur,

incertitude,

manque d’intérêt dans le présent,

solitude,

hypersensibilité aux influences et aux idées.



Nous avions entamé le groupe de l'abattement/ désespoir avec Larch et Pine que nous continuerons lors des prochains enregistrements. Nous terminerons par le groupe du souci excessif du bien-être des autres, qui nous réservera de belles compréhensions dans nos fonctionnements relationnels.



Plongés dans la crise actuelle, nous vivons une période de transition planétaire où notre émotionnel est bien sollicité. Nous pouvons ressentir diverses émotions :de la peur, de l'incertitude, de la colère, de l'abattement, de l'angoisse,.... face à cette situation inédite.

Ne restons pas seul avec ces ressentis désagréables. Cette part émotionnelle a grand besoin qu'on prenne soin d'elle, autant que du corps physique pour rester en bonne santé.

Les fleurs de Bach nous soutiennent pour aborder la vie plus sereinement et nous offrent l'occasion d'être alignés avec qui nous souhaitons être dans ce nouveau monde en formation.

