Fleurs de Bach - Souci excessif du bien-être d'autrui (partie 3)

Fleurs de Bach - Souci excessif du bien-être d'autrui: VINE

VINE (Vigne)

- Intérêt pour l'autre de faire ce qu'on dit

- Leader autoritaire : Je fais comme ça et j'attends de l'autre qu'il fasse pareil. Il n'y a souvent qu'une manière pour Vine = la leur !

- Besoin d'avoir raison « c'est comme ça », très dur, exigeant

- Peut générer de la colère, inflexibilité, autoritarisme, domination.

- Notion importante d'obéissance

- On peut être Vine envers soi-même (tandem pine/vine)

- Imposer par des injonctions (fais ci, ne fais pas ça, obéis, dis merci, sois poli,...)

- Dans situation d'urgence = personnes ressources, donne ordres clairs et précis

- Être un bon chef qui guide sans dominer, sans écraser

- Apaiser l'énergie de domination et d'autoritarisme

