Fleurs de Bach - Souci excessif du bien-être d'autrui (partie 4)

Fleurs de Bach - Souci excessif du bien-être d'autrui: BEECH

BEECH (Hêtre)

- Perfectionniste, amour du beau. Souci du détail

- L'autre ou les situations viennent irriter Beech, ça gratte à l'intérieur. Irrité par la différence de l'autre.

- Souvent une remarque piquante, une critique est émise (intérieurement ou extériorisée). Vise à rendre l'autre meilleur selon nos critères

- Voit directement où est le problème (important dans situation à régler) mais on tendance à toujours voir ce qui ne va pas en premier et a du mal à aller au delà de ses a priori.

- Être énervé, agacé par ce que nous voyons qui ne correspond pas à notre idée de ce qui est bien.

- Plus de tolérance, voir la beauté en chacun, accepter la différence, être plus compréhensif

- Exprimer les remarques avec tact et diplomatie