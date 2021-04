Florence atteinte de trisomie, une force vive pour la pastorale de la santé

“On danse tous pour la journée mondiale de la trisomie”, une journée qui a lieu chaque année le 21 mars.

Objectif de ce challenge: mettre en lumière et donner une image positive des personnes atteintes de trisomie 21.

Certains apportent même leur sourire et leur énergie dans nos diocèses.

C’est le cas à Marseille, où Florence 33 ans, aide la pastorale de la santé.

Un sacré petit bout de femme au parcours singulier,

Quels sont ses projets, ses actions? Comment vit-elle cette mission au sein de l’équipe?

Quels projets envers le handicap porte la pastorale de la santé à Marseille?

Ce sont les questions que nous abordons aujourd’hui avec nos invités, Florence et Soeur Krystel.