Rencontre cette semaine avec Florence Bogino: peintre et sculpteur installée à Véretz.

Amoureuse de la nature, sensible à l’art sous toutes ses formes, elle aime la délicatesse des couleurs, des lumières, des contrastes, des matières, des mouvements.

Concernant la sculpture elle assemble les « trésors » glanés dans notre généreuse nature et recrée la vie en m’inspirant d’elle, des hommes, des animaux et de leur expression...

La contrainte du bois flotté, matière brute usée par l’eau, devient sa source d’inspiration.

A travers ses techniques, elle veux partager une émotion, créer un espace en mouvement dans lequel l'esprit et le regard peuvent se perdre sans entrave.

florence-bogino.com