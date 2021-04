Florence Lemichez: une artiste au service des autres

Et cette semaine nous vous proposons une rencontre avec Florence Lemichez.

Elle est artiste peintre et sculpteur à Epeigné les Bois en sud Touraine.

Et au quotidien elle conjugue ses 2 passions pour l'art et les animaux et plus particulièrement les chevaux.

Une artiste au grand coeur et au service des autres grâce à l'équi-thérapie.

florencelemichez.com