Immersion au PC Hyrondelle de la Direction Interdépartementale des Routes (DIR Centre Est) situé sur la commune de Villars. C 'est ici que des opérateurs surveillent et agissent en permanence sur le réseau des périphériques et voies rapides de l'agglomération stéphanoise.

Florian Razé responsable du PC Hyrondelle en explique le fonctionnement.

Un reportage de Gérard Fay.

L'état des routes en temps réel sur http://www.bison-fute.gouv.fr/st-etienne,10259.html