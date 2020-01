Focus sur le diaconat

Qui sont les diacres, et quelle est la mission qui leur est confiée ? On les rencontre parfois lors de célébrations dans une église, ou sur le terrain de la charité et de la proximité. Pour évoquer ce ministère, Stéphane Jourdain reçoit Philippe Fourgon, diacre, et le père Pascal Sarjas, recteur du grand séminaire. Tous deux sont engagés dans les commissions diocésaines du diaconat. En marge de la rencontre du dimanche 26 janvier, avec Mgr Lagleize et les diacres du diocèse, ils nous précisent le sens de ce ministère.