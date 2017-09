Foire de Châlons: la police montée veille

La foire de Châlons, première foire agricole en Province, attire des milliers de personnes (250 000 en 2016). Dans le contexte actuel, la surveillance du site est renforcée. Avec cette année, une patrouille un peu particulière, comme l’explique Michel Barone de RCF Cœur-de-Champagne.

Deux cavaliers sur leur monture déambulent en effet sur la foire. Il s’agit de l’unité équestre des Yvelines de la Police Nationale. Ils assurent la protection des exposants et visiteurs.

DES MIRADORS MOBILES

"Une intervention plus rapide"

Les véhicules n’ont pas l’autorisation de circuler, et les autres forces de police doivent œuvrer à pied. Les chevaux font alors office de « miradors mobiles ». Le major précise : « On a ainsi une intervention beaucoup plus rapide. S’il y a un mouvement de foule inhabituel, on le voit de loin ».

Un principe de base pour ces gardiens de la paix : ne pas descendre du cheval. Cela implique un bon niveau d’équitation et permet au policier d’allier passion et métier.

Le public est ainsi rassuré, comme en témoigne un visiteur : « Cela m’inspire confiance, je préfère cela à une voiture où il est inscrit police. L’animal ouvre davantage à la communication que la voiture ! »