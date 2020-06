Fondateurs Village Saint Joseph

Accueillir quelques mois les plus fragiles, abîmés par les épreuves de la vie... C'est la raison d'être des Villages Saint Joseph. Et un nouveau village ouvre ses portes dans le Morbihan! Le premier se trouvait déjà en Bretagne et fonctionne depuis 22 ans à Plounévez Quintin dans les Côtes d'Armor. Aujourd'hui il en existe 4, dont un récent à Pont-Chateau en Loire Atlantique... C'est maintenant le tour du Morbihan! Le Village Saint Joseph s'installe dans l'ancienne maison des soeurs de St Joseph de Cluny à Cleguerec. 12 personnes pourront y résider dès septembre. Une rencontre d'information a lieu samedi sur place. Nathanael et Katia, le couple fondateur des Villages Saint Joseph nous en présentent les spécificités.