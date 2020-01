Fonds européens : un trait d’union entre la région et l’Union Européenne

FEDER, FSE, FEADER, LEADER, INTERREG… Ces acronymes un peu barbares désignent tous des fonds européens. Avec Vanessa Charbonneau, vice-présidente du Conseil Régional, déléguée aux affaires européennes et Alain Schlesser, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie régionale, on débroussaille les rouages de l’attribution des fonds européens et de leur utilisation concrète dans l’économie locale.