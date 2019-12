Foot de Cœur : 5ème édition à La Machine

Le District de la Nièvre de Football est à l'origine de ce projet intergénérationnel dont la 5ème édition se déroulera dans le sud-nivernais, le mercredi 11 décembre, au foyer autonome "La Maison des Roses" à La Machine. Jeunes et aînés partagent à cette occasion un moment convivial dans le but de développer le lien social et la citoyenneté, en particulier cette année autour de la création d'une fresque collaborative intergénérationnelle. Les jeunes sont invités à venir en tenue de footballeur. Plusieurs clubs participeront à l'édition 2019, avec au programme : démonstrations footballistiques, loto géant et goûter.