Football - Angers SCO - Stéphane Moulin ne sera plus l'entraîneur du SCO la saison prochaine !

Environ deux mois, c'est ce qu'il reste aux supporters angevins pour profiter de leur emblématique entraîneur depuis 10 ans.

Vendredi 26 mars, dans une salle de presse bondée, Stéphane Moulin accompagné du président du SCO Saïd Chabane et du président délégué Philippe Caillot annonçait son départ à la fin de la saison.

Le plus ancien coach en activité en L1, les yeux rougis par l'émotion, a déclaré être "usé" par ces dix années passées sur le banc du club qu'il a fait monter de ligue 2 et qu'il a maintenu dans l'élite à bout de bras.

Un départ mûrement réfléchi qu'il toutefois a annoncé la veille à ses dirigeants et le matin même à ses joueurs.

Moulin c'est fini : mais après ?

Sans préciser ce qu’il comptait faire dans l’avenir, Stéphane Moulin a également annoncé que son staff quittera également le club, notamment son adjoint Serge Le Dizet ou encore le préparateur physique Benoît Pickeu. Comme la presse, les joueurs, eux aussi, l’ont appris vendredi, quelques heures avant l'annonce officielle.

Un timing voulu par Stéphane Moulin pour laisser du temps à ses dirigeants qui auront la tâche difficile de lui trouver un successeur.

Le président Saïd Chabane a, pour sa part, rendu hommage à son désormais futur ex-entraîneur. Il a déclaré comprendre l'usure de son coach

« 10 ans, c’est long » a répété le propriétaire du club angevin depuis 2011, ce qui ne devrait pas rassurer les fans du SCO.....