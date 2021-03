Forêts et bois du Morvan : des animations gratuites et ouvertes à tous

Des animations sont proposées du 17 au 27 mars sur le territoire du Morvan dans le cadre de la Journée internationale des forêts. Petits et grands sont invités, le temps d'un après-midi, à se questionner sur la biodiversité en forêt et la gestion durable de la forêt en présence d'un technicien du Centre national de la Propriété Forestière ou de l'Office National des Forêts. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur la gestion durable de la forêt. Inscriptions au 03 86 78 79 57 et programme complet disponible sur www.parcdumorvan.org