Formasarthe, le forum manceau revient avec 2 grandes nouveautés

Le salon formasarthe revient ! De jeudi à samedi 25 000 visiteurs et scolaires sont attendus pour découvrir, prendre des renseignements et discuter. Espace bâtiment/habitat, espace santé/service ou encore espace automobile… c’est 11 pôles mis en place cette année. Et c'est bien une nouveauté mais ce n'est pas la seule. Fabienne Malhaire Boulanger est la présidente de formasarthe et Julien Garnavault est cooridnateur du pôle agriculture, paysage et nature.