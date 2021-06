Formation aux métiers des jeux vidéo

Le jeu vidéo, base de lien social

Pendant le confinement, le nombre de joueurs a augmenté de plus de 32%, dans la tranche d’âge 10 – 24 ans, plus d’un joueur sur trois déclarant que le jeu vidéo est devenu le moyen de garder le contact avec la famille ou les amis



Le jeu vidéo, un art complet

Au-delà de l’aspect divertissant du jeu, l’art de l’interaction qu’il développe permet de transmettre des émotions et des idées. On peut donc le considérer comme le 8ème art, après le cinéma. L’objectif est alors de s’appuyer sur les choix du joueur, sur son action sur son environnement et son expérience pour la transmission des émotions et des idées.



Le jeu vidéo, formation aux multiples débouchés

Le jeu vidéo regroupe une multitude de métiers liés à l’aspect visuel du jeu avec la création des décors, des objets, et des personnages. Vient ensuite la programmation qui fait appel àla logique, aux mathématiques pour concevoir tous les systèmes du jeu. On trouve enfin la conception des règles du jeu, du fonctionnement du jeu et de l’expérience proposée au joueur. Ajoutés aux métiers de la communication, de la mise en lumière et de l’animation, le choix des débouchés est immense et les compétences acquises applicables aussi en architecture, médecine…



