Formation des prêtres : ce qui va rester au Grand séminaire de Metz

L'annonce a fait grand bruit dans les paroisses de la région : la formation des futurs prêtres et des jeunes prêtres va être profondément réorganisée ces prochains mois.





Réunis début juin 2021, les évêques de Lorraine et de Franche-Comté ont décidé de faire évoluer l'organisation en place depuis 2001, "pour correspondre davantage aux réalités actuelles et à la Charte nationale". A l'occasion de la conférence de presse du 25 juin, Mgr Lagleize évoquait également la baisse du nombre de candidats et la crise des vocations.



Cette évolution aura lieu en deux temps :

- Dès la rentrée de septembre 2021, débutera le partenariat avec le séminaire d’Issy-les-Moulineaux pour les candidats en cours de formation. Les diacres et séminaristes en stage pastoraux seront toujours accompagnés par le séminaire de Lorraine.

- Pour septembre 2022, la nouvelle organisation se met en place avec le transfert de la propédeutique à Metz.