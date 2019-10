formation éco-citoyenne St-Brieuc agglo, ALEC et centre de tri Kervall

Une formation éco-citoyenne c'est ce que vont proposer trois partenaires costarmoricains dans les prochains mois. Saint-Brieuc agglo, l'Agence locale de l'énergie et du climat et le centre de tri Kervall s'associent pour créer 4 ateliers à destination des habitants de deux communes et deux quartiers pour les sensibiliser concrètement aux grandes thématiques du développement durable. Chloée Babilotte du centre de tri Kerval et Myriam Guézennec de l'agence locale de l'énergie présentent le projet.