Formation oecuménique, assemblée de Lourdes et JEC

Dans nos routes diocésaines le best of, retour sur l'émission de mardi dernier avec l'abbé Jean-Louis Barthelmé, sur la formation à l'oecumenisme au sein du diocèse de Metz, écho de l'assemblée plénière des évêques à Lourdes avec Mgr Lagleize et présentation de la formation proposée aux jeunes de la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC) par son président mosellan.