FORMULE CLUB / Comment prévenir la radicalisation • L'immigration en débat • Une convention citoyenne sur le climat

ATTENTAT : quelle prévention de la radicalisation?

Lors de l’hommage rendu aux policiers tués au sein de la préfecture de police de Paris, les propos d’Emmanuel Macron ont été particulièrement fermes. Il a appelé à construire une "société de vigilance" face à "l’hydre islamiste". Concrètement, il s’agit, pour les entreprises, et pour chaque citoyen, de mieux percevoir les signaux de radicalisation pour éviter que de tels drames ne se reproduise.

L'immigration en débat au parlement

La discussion sans vote sur l’immigration a eu lieu à l’Assemblée Nationale, lundi et au Sénat, mercredi. Un an après le vote de la loi asile et immigration, beaucoup de sujets, dans ce domaine, sont encore en chantier. Pour le premier ministre Edouard Philippe la politique française en matière d’immigration doit se faire "sans coups de menton ni naïveté". Une position d’équilibre qui est loin de satisfaire, pour des raisons différentes sinon opposées, la gauche et la droite.

Qu'attendre de la convention citoyenne sur le climat?

Promesse d’Emmanuel Macron à l’issue du Grand débat national : la convention citoyenne pour le climat a commencé ses travaux le week-end dernier au Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) à Paris. Son but ? "inventer une écologie populaire dans tout ce que ce terme a de glorieux" a affirmé le premier ministre en ouverture des débats. Cette convention citoyenne devra proposer une série de recommandations pour réduire nos émissions de 40 % d’ici à 2030.

Synode sur l'AMAZONIE : quels enjeux?

Le synode des évêques sur l’Amazonie a débuté cette semaine ses travaux au Vatican. Une assemblée composée de 184 pères synodaux dont 113 proviennent des conférences épiscopales des pays amazoniens. Une cinquantaine d’auditeurs sont également présents dont une dizaine de représentants de peuples indigènes. Il s’agit pendant ces trois semaines de réfléchir aux enjeux à la fois environnementaux et sociaux mais aussi ecclésiaux qui se posent pour l’Eglise amazonienne d’où l’intitulé du Synode : "nouvelles voies pour l'Église et pour une écologie intégrale".