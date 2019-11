FORMULE CLUB / Comment réguler l'immigration • Une marche contre l'islamophobie • Les 30 ans de la chute du mur de Berlin

Des mesures pour réguler l'immigration économique

"Nous voulons reprendre le contrôle de notre politique migratoire". C’est en ces termes que le Premier ministre à formulé l’ambition du plan gouvernemental sur l’immigration présenté mercredi. 20 mesures plutôt controversées dont les plus emblématiques sont les quotas d’immigrés pour certains emplois ou le durcissement de l’accès à l’aide médicale d’Etat. Selon Pierre Henry, directeur général de France Terre d'Asile : "Installer le terme de quota au milieu de la politique publique d’immigration, c’est la promesse de polémiques sans fins et d’une efficacité totalement douteuse".

La marche contre l'islamophobie fait débat

La question de la présence de l’Islam à travers ses signes visibles tels que le voile, suscite beaucoup de controverses en ce moment en France. C’est dans ce contexte qu’une marche contre l’islamophobie est organisée ce dimanche à Paris suite à un appel lancé par des personnalités en grande majorité issues ou proches de la gauche. Beaucoup des personnalités signataires de cet appel, qui avaient annoncé participer à cette manifestation, se sont rétractées en raison de mots d’ordres qui présentent certaines lois laïques en vigueur en France comme “liberticides”.

30 ANS DE LA CHUTE DU MUR DE bERLIN

Il y a 30 ans, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, des milliers d’habitants de Berlin Est franchissaient le mur qui séparait la ville en deux, témoins de l’affrontement pendant des décennies entre deux blocs qu’on pensait irréconciliables. Un évènement historique dont beaucoup se souviennent et qui conduisit à la réunification d’une Allemagne qui prit le leadership en Europe. Le bilan de la réunification serait cependant à nuancer sur les plans économique et social. Certains n'hésitent pas à fustiger ce qu'ils considèrent être une "annexion" de l'Allemagne de l'Est. C'est le cas du Monde diplomatique en France.

La colère de la rue en Irak

La place Tahrir de Bagdad est devenue depuis plusieurs semaines l’épicentre d’une colère qui ne semble pas faiblir. Les manifestants dénoncent la corruption du régime et réclament sa chute. En réponse à cette révolte populaire le pouvoir en place en Irak à opposer la violence de la répression. Certes, il a aussi proposé des réformes sociales et des élections anticipées, mais celles-ci ont été jugées insuffisantes par les manifestants qui veulent un changement radical du système politique en place.