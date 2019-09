FORMULE CLUB / Crise au Royaume-Uni • Les urgences dans la tourmente • Une consultation sur les pesticides

ROYAUME-UNI : la crise s'installe

La perspective du Brexit est responsable d’une crise politique et institutionnelle qui semble commencer à s’installer au Royaume-Uni. Elle s’est encore manifestée par un nouveau rejet de la motion déposée par Boris Johnson et son gouvernement demandant la tenue d'élections anticipées. C’était le dernier vote des députés avant la suspension du parlement qui est désormais effective pendant 5 semaines, soit deux semaines avant la date prévue du Brexit. Sortie pour laquelle le premier ministre britannique a indiqué qu’il ne demanderait pas un nouveau report à l’Union européenne.

Les urgences au bord de la crise de nerfs

Le secteur des urgences hospitalières est en crise depuis plusieurs mois. Infirmière et médecins qui dénoncent des conditions indignes autant pour les personnels que pour les patients, ne semblent pas satisfaits du plan de refondation des urgences de 754 millions d'euros dévoilé lundi par Agnès Buzyn, la ministre de la santé. Selon un membre du collectif interurgences : "le plan peut paraître ambitieux, il est surtout hasardeux. Il ne valorise pas les compétences humaines, et on reste à moyens constants."

Pesticides : le gouvernement lance une consultation en ligne

Depuis plusieurs semaines des maires, ont, en dépit de la contestation des tribunaux administratifs, émis des arrêtés pour interdire l’usage de pesticides à proximité des habitations. Pour éviter que la polémique enfle dangereusement, le gouvernement vient de lancer une grande consultation en ligne, sur le modèle du grand débat national. L’objectif du ministère de l’écologie est d’accélérer accélérer la transition de l'agriculture en général en favorisant un dialogue fructueux entre agriculteurs, associations et autorités locales.

PMA : une extension validée en commission à l'Assemblée Nationale

La commission spéciale de l’Assemblée Nationale vient de valider une des mesures phares du projet de loi de bioéthique qui entrera en discussion en séance à partir du 24 septembre : l’extension de la PMA à toutes les femmes. Cette extension, ainsi que tous les autres dispositifs qui s’y rapportent, n’est pas sans poser de délicates questions éthiques notamment sur le plan de la filiation, l'anonymat des donneurs ou la gratuité des dons de gamètes.