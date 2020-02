FORMULE CLUB / Donald Trump en campagne • Abus sexuels dans le sport • L'affaire Mila

Présidentielles américaines : TRUMP PART EN CAMPAGNE

Sans surprise, le Sénat dans sa majorité a rejeté la mesure de destitution qui avait été engagée à l’encontre de Donald Trump. Le président américain n’a été ni reconnu coupable d'abus de pouvoir, ni d'entrave à la bonne marche du Congrès. Donald Trump qui avait, la veille de cette décision, vanté dans son discours sur l’état de l’Union la réussite économique du pays et ses promesses tenues à ses électeurs, se trouve désormais dans une position de force pour aborder le prochain scrutin présidentiel.

lYBIE : vers un cessez-le-feu durable?

Réunis pour des pourparlers à Genève sous l’égide des Nations Unies, les représentants des deux camps opposés en Lybie sont favorables à un "cessez le feu durable". Celui-ci viendrait remplacer la trêve toujours incertaine et fragile remis régulièrement en cause par un embargo international sur les armes sans cesse rompu. Il faut maintenant convenir des moyens à mettre en place pour parvenir à cet objectif.

abus sexuels dans le mileu du patinage : la fin de l'omerta?

Le monde du patinage artistique est en ce moment en émoi après les accusations de l’ancienne championne de patinage Sarah Abitbol à l’encontre de son entraineur. Se posent dès lors, de la même façon que dans l’Eglise, les responsabilités des dirigeants. Dans la ligne de mire de la ministre des sports Didier Gailhaguet, président de la fédération des sports de glace qu’elle encourage à démissionner évoquant "sa responsabilité morale et personnelle". Ce dernier a pour l’instant refuser de le faire.

Affaire Mila : peut-on critiquer les religions?

Depuis plusieurs jours, la polémique née après qu’une jeune internaute a insulté la religion musulmane, - ce qui lui vaut de sérieuses menaces-, pose la question du droit à la critique des religions et nous oblige à nous positionner sur nos conceptions parfois plurielles du principe de laïcité. Un principe qui semble décrocher chez les 18-24 ans, si on en croit le dernier baromètre de l’Observatoire de la laïcité : l'attachement à la laïcité dans cette tranche d'âge passe en un an de 70 à 61%.