FORMULE CLUB/ L'hommage aux deux soldats morts pour la France • Affaire Vincent Lambert • Élections européennes • Reconstruction de Notre-Dame

Hommage aux deux soldats morts pour la france

Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello sont morts en héros pour la France, c'est ce qu'a rappelé avec force Emmanuel Macron dans son discours aux invalides mardi 14 mai, les deux militaires ont perdu la vie en sauvant celle d'otages détenus au Burkina Faso, dont deux ressortissants français. Qu'en est-il de la polémique qui est montée sur l'imprudence supposée de ces deux français qui étaient en visite touristique au Bénin avant d'être enlevés ?



la fin des soins pour vincent lambert

Il est devenu une affaire, mais avant tout c'est une personne humaine qui mérite comme toute personne humaine respect et dignité, Vincent Lambert un ancien infirmier en état de conscience minimale au CHU de Reims depuis 2008 est au coeur d'une bataille juridique et éthique aux enjeux énormes qui se noue désormais autour de la décision de l'arrêt des soins programmée à partir de lundi 20 mai, le recours en urgence des parents de Vincent Lambert ayant été rejeté. Pour le tribunal administratif, "la mise en oeuvre sans attendre cet examen de la procédure d'arrêt des soins ne constitue pas une atteinte manifestement illégale portée aux droits, au respect de la vie".

Pourquoi connaît-on si mal l'europe ?

À un peu plus d'une semaine des élections européennes, une enquête commandée par le journal La Croix dévoile que 63% des personnes interrogées disent trouver un intérêt à l'Europe, un intérêt qui pourtant cadre mal avec une certaine méconnaissance des institutions européennes, notamment le rôle du Parlement, les candidats en présence et plus largement les personnalités aux commandes des instances de l'Union.



notre-dame de paris prépare sa reconstruction

Le projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été adopté en première lecture à l'Assemblée Nationale lundi, avant d'aller au Sénat mercredi, notons parmi les dispositions de ce texte la création d'un établissement public dédié au chantier de restauration de la cathédrale. Son recteur, Mgr Chauvet plaide pour que ses alentours restent accessibles aux touristes et fidèles le temps des travaux et souhaite que voie le jour une cathédrale éphémère.