FORMULE CLUB / La conférence nationale sur le handicap • Les biens mal acquis d'Obiang • L'exhortation apostolique du pape

PLUSIEURS ANNONCES POUR RENFORCER L'INCLUSION DES PERSONNES HANDICAPÉES

C’est une grande mobilisation nationale qu’Emmanuel Macron a appelé de ses vœux mardi en conclusion de la conférence nationale sur le handicap qu’il a présidée à l’Elysée devant près de 500 personnes. Le but était de faire le bilan à mi-mandat des actions engagées dans ce domaine mais aussi de détailler une série d’annonces, dont une promesse, celle que « plus aucun enfant handicapé » ne soit laissé « sans solution de scolarisation à la rentrée de septembre ». Sur ce sujet. E. Macron a précisé que 11 500 postes d'accompagnants supplémentaires seront créés d'ici à 2022, s'ajoutant aux 66 000 prévus à la fin de l'année.

BIEN MAL ACQUIS : TEODORIN OBIANG CONDAMNÉ EN APPEL

Teodorin Obiang Nguema, fils du président de la Guinée Équatoriale dont il est lui même vice-président a vu sa condamnation confirmée et alourdie par la cour d’appel de Paris cette semaine : trois ans de prison avec sursis et 30 millions d’euros d’amende et la confiscation de nombreux biens dont un hôtel de luxe. La justice française a considéré que le patrimoine considérable qu’il s’est constitué a été acquis frauduleusement en utilisant des fonds publics.

EXHORTATION POST-SYNODALE : LES RÊVES DU PAPE FRANÇOIS

"Querida Amazonia, Amazonie bien-aimée". C’est le titre de l’exhortation du pape qui fait suite au synode des évêques sur l’Amazonie qui a eu lieu à Rome en octobre dernier. François partage au peuple de Dieu et aux hommes et aux femmes de bonne volonté, 4 rêves qui constituent les différentes partie de ce texte : le rêve social ; le rêve culturel ; le rêve écologique ; le rêve ecclésial. Le pape n'évoque pas la possibilité d'ordonner prêtres des hommes mariés en Amazonie mais insiste sur l'exigence d'une meilleure formation des prêtres pour un vrai "dialogue avec les cultures amazoniennes". Il émet aussi le souhait que l'on puisse confier à des femmes laïques puisse davatange des responsabilités ecclésiales.

CRISE HUMANITAIRE ET SÉCURITAIRE AU BURKINA-FASO

Depuis plusieurs mois, le Burkina Faso fait partie des pays d’Afrique de l’Ouest où se cristallise une crise à la fois humanitaire et sécuritaire. Comme l’avait précisé il y a quelques mois le directeur du programme alimentaire mondial David Beasley, « près d’un demi-millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer et un tiers du pays est secoué par l’insécurité ». Régulièrement, des attaques djihadistes se superposent à des guérillas ethniques provoquant des dizaines de morts. Depuis 5 ans, ces attaques ont fait près de 800 morts au Burkina Faso.