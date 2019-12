FORMULE CLUB / La réforme des retraites et la contestation • Abstention record en Algérie • Pari remporté pour Boris Johnson

Le plan retraite dévoilé par edouard Philippe

C’est depuis le palais d’Iéna, siège du CESE, le conseil économique social et environnemental qu’Edouard Philippe a détaillé le contenu de la future réforme des retraites. Celle-ci concentre la colère d’un certain nombre de salariés depuis plusieurs jours à travers grèves et manifestations. "Le temps du système universel de retraite est venu" a déclaré le Premier Ministre, confirmant l’abandon des 42 régimes spéciaux existants et qu’il se fera par points.

La mobilisation syndicale se renforce

Quelles que soient leurs tendances, même si des nuances existent, les réactions sont vives. "Le gouvernement s’est moqué du monde", selon le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez. Le discours d'Edouard Philippe "ne peut que confirmer la nécessité de renforcer la mobilisation", a réagi Force ouvrière. Quant au leader de la CFDT, Laurent Berger, il estime qu’avec l’âge d’équilibre à 64 ans, "la ligne rouge est franchie". C’est donc dans un climat d’opposition renforcée que grèves et mobilisations se poursuivent avant une troisième journée de manifestations dans toute la France prévue mardi 17 décembre.

ABSTENTION RECORD a LA PRésidentielle en Algérie

Six Algériens sur dix ne sont pas allés voter jeudi, soit un peu moins de 40% des électeurs inscrits. Cette abstention record est liée au rejet de cette présidentielle perçue comme fantoche par le mouvement populaire de contestation, les cinq candidats étant plus ou moins proches du parti majoritaire, de l'armée ou du clan Bouteflika. Les citoyens engagés dans cette révolte citoyenne, le "Hirak" qui depuis plusieurs mois prend de l'ampleur dans le pays, plaident pour une vraie transition démocratique.

Législatives au Royaume UNI : BOJO en force

Boris Johnson a gagné son pari puisque le parti conservateur arrive en tête des législatives anticipées, avec une écrasante majorité. Il enregistre 358 sièges à la Chambre des communes tandis que son concurrent, le parti des travaillistes obtient 203 sièges. Désormais, Boris Johnson a les mains libres pour mettre en place du Brexit.