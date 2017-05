FORMULE CLUB/ L'Attentat de Manchester â€¢ Trump en tournÃ©e Ã  l'international â€¢ Les premiÃ¨res rÃ©formes d'Emmanuel Macron

"Le vide des valeurs est un terreau fertile à l'extrémisme" - Monique Beaujard

L'attentat de Manchester qui a fait 22 victimes lundi 22 mai à la sortie d'un concert a encore montré qu'il était impossible de tout sécuriser, et que tous les drames ne pouvaient pas être évités. Monique Beaujard a rappelé les mots du pape François, qui disait que les valeurs et la spiritualité de l'Europe étaient uniques au monde, et qu'il ne fallait pas les sacrifier face aux terroristes. Des actes terroristes qui mettent en question l'hypermatérialisme et l'individualisme de nos sociétés selon Frédérick Casadessus. Pour tous les invités, le fait de prendre des mesures de sécurité et de renforcer les effectifs de police est un évidence, mais il s'agit d'un thème dangereux qui ne doit pas être le seul traité. Le philsophe Pierre Olivier Monteil souligne également le problème de l'aveugment de l'occident face à la violence qu'il déverse sur le Moyen-Orient. Jean-Christophe Ploquin quand à lui s'interroge sur la nécessité du maintien de l'état d'urgence, une mesure exceptionnelle qui devient la normalité.



Une semaine bien remplie pour le président américain

Voyage au moyen-orient en en Europe, sommet de l'OTAN à Bruxelles et du G7 en Sicile... La semaine de Donald Trump a été chargée. Frédérick Casadesus évoque un homme "incontrôlable", "un éléphant dans un magasin de porcelaine" Monique Beaujard parle dun "périple à hauts risques". La difficulté a été pour les dirigeants occidentaux d'essayer de comprendre le président Trump. Ils ont du se montrer fermes tout en essayant de l'amadouer. Le voyage est tout de même resté très balisé, avec des positions américaines assez peu surprenantes voire simplistes, notamment sur le soutien à l'Arabie Saoudite. Une viste de contrastes également, entre le pape et Donald Trump. Le pape François qui a offert au président son encyclique sur l'écologie, comme un symbole des divisions entre les deux hommes. Toujours du côté des symboles, la poignée de main "musclée" entre Emmanuel Macron et le Président américain aura marqué les esprits.



Moralisation, Code du Travail... Les premiers chantiers du gouvernement

Le gouvernement veut montrer qu'il est au travail malgré les températures estivales. L'un des chantiers prioritaires porté par François Bayrou est la moralisation de la vie politique, mais un grain de sable est venu enrayer la machine, Richard Ferrand, ministre de la cohésion des territoires est accusé de favoritisme. Pierre-Olivier Monteil estime que "tirer à boulets rouges" sur un individu dessert beaucoup les institutions, tout en rappelant que la moralisation n'est qu'une question de surface, et qu'il faut "réarticuler politique et éthique." L'autre projet risqué du gouvernement c'est celui de la réforme du code du travail qui va passer par ordonnances. Sur la forme c'est une question de "stratégie et d'urgence". Sur le fond, pour Monique Beaujard, la sécurité du travail qui a cours en France "immobilise" plus qu'elle ne protège, elle estime qu'il faut déplacer la sécurité. Jean-Christophe Ploquin y voit une volonté de redonner à chacuun "le contrôle sur sa vie professionnelle". Pierre-Olivier Monteil espère quand à lui qu'il ne s'agira pas d'une réforme pensée comme trop néo-libérale.