FORMULE CLUB / Les mesures face au coronavirus / Les enjeux des municipales / Les sept ans de pontificat de François

Coronavirus : limiter la propagation

Plus de 3.000 décès en Chine continentale et plus de 1.000 autres ont été constatés ailleurs dans le monde en raison du nouveau coronavirus appelé aussi Covid-19. Les mesures de précaution se renforcent. C’est le cas, de façon assez spectaculaire en Italie où l’ensemble du pays est mise en quarantaine. En France, nous n’en sommes pas encore là même si l’épidémie progresse. C'est pour limiter les conséquences de la propagation du virus qu'Emmanuel Macron a annoncé jeudi soir lors d’une allocution télévisée plusieurs mesures exceptionnelles : pas d’annulation du scrutin des municipales mais la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités à partir de lundi.



MUNICIPALES : quels enjeux démocratiques ?

Malgré les risques liés au coronavirus, le premier tour de l’élection municipale est maintenu en France. Nous sommes appelés à nous rendre aux urnes pour élire les représentants de nos communes pour les six années à venir. Cette élection locale sera particulièrement scrutée à loupe dans certaines grandes villes où ce qui en ressortira pourra permettre de mesurer le niveau de confiance des Français à l'égard des représentants de la majorité présidentielle. Mais au-delà des enjeux partisans et quelle que soient les spécificités territoriales il y a tout de même quelques constantes auxquelles les citoyens seront attentifs et qui guideront leurs choix : les questions d’environnement, de services publics de proximité ou encore de démocratie.



PAPE fRANçois : sept ans, l'heure du tournant de la réforme ?

Il y a sept ans, jour pour jour, le cardinal argentin Bergoglio se présentait aux catholiques du monde entier, depuis la loggia de la Basilique saint Pierre, sous le nom du pape François. Un style simple et direct, des prises de paroles et des gestes symboliquement forts ont été posés dès le début de son pontificat, donnant les contours d’une méthode qui a, au fond, un objectif majeur : entraîner l’ensemble de l’Eglise sur le chemin de la réforme, lui faire retrouver le sel évangélique pour apparaitre crédible et prophétique au cœur d’un monde, marqué par d’importants bouleversements économiques, sociaux et environnementaux.



Bras de fer entre la Turquie et l'UE autour de la question migratoire

Des migrants principalement d’origine syrienne se pressent en ce moment à la frontière turco-grecque après la déclaration lancée récemment par le président Erdogan de leur ouvrir le passage vers l’Union Européenne. La Turquie est engagée actuellement dans une opération miliaire à Idleb en Syrie dont les habitants sont nombreux à fuir cette zone pour se rendre en Turquie. C’est dans ce contexte que Receip Ayyip Erdogan s’est rendu à Bruxelles lundi pour indiquer son souhait de renégocier l’accord sur les migrations consistant en l’accueil des réfugiés syriens sur son sol en échange de contreparties financières conséquentes, conclues avec l’Union européenne en 2016.