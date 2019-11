FORMULE CLUB / Les morts français au Mali • Les agriculteurs en colère • Le Black Friday

13 militaires français morts au Mali

C’est un lourd tribut que paye la France dans sa lutte contre le terrorisme. Treize militaires français de l’opération Barkhane sont morts lundi suite à la collision de deux hélicoptères durant une opération de combat contre des jihadistes dans le sud du Mali. Le crash des appareils a été provoqué par l'organisation Etat Islamique selon ce qu'elle a indiqué dans un communiqué transmis sur le réseau Telegram. Un hommage national, en présidence d’Emmanuel Macron sera rendu aux militaires, lundi aux Invalides à Paris.



Des agriculteurs en colère

Différentes opérations de blocages ont eu lieu mercredi un peu partout en France par des agriculteurs en colère, sous l'égide de la FNSEA. Ils ont voulu exprimer leur désarroi face aux difficultés économiques mais aussi à la défiance grandissante des citoyens à leur égard. Parmi leurs cibles : la loi Egalim issue des Etats généraux de l’alimentation qui était censée rétablir l’équilibre des prix. Or, les agriculteurs ne constatent pas de changement concret en leur faveur.



BLACK FRIDAY : les promesses illusoires de la sur-consommation

C’est une mode commerciale venue des Etats-Unis qui tend à se répandre de plus en plus en Europe : celle du Black Friday, autrement dit un grand jour de soldes avec à la clé, des promesses de bonnes affaires pour les consommateurs. Derrière le vernis, il y a en réalité beaucoup de stratégies de marketing et de communication qui cachent pas mal d’abus comme le dénonce régulièrement l’association de consommateurs UFC que choisir.

La commission européenne approuvée par le parlement

La nouvelle Commission européenne a finalement été investie par le Parlement mercredi. Finalement, car le parcours n’a pas été sans obstacles : trois candidats commissaires ayant été recalés par les eurodéputés. Mais c’est avec une nette majorité que le Parlement a décidé d’accorder sa confiancne au nouvel exécutif européen qui avec, à sa tête l’allemande Ursula von der Leyen va pouvoir désormais se mettre au travail.