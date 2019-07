FORMULE CLUB / Les nouvelles têtes de l'Union européenne • L'accord avec le Mercosur • L'affaire e du Seawatch 3

nominations aux postes clés de l'uE

Après d’âpres négociations, les postes clés de l’Union Européenne ont été pourvus. L’allemande : Ursula von der Leyen est nommée à la tête de la Commission, la française Christine Lagarde passe du FMI à la BCE, le premier ministre belge Charles Michel est nommé président du Conseil européen. Quant au ministre socialiste espagnol Josep Borrell, il va devenir le Haut représentant pour les Affaires étrangères. Pour le président français Emmanuel Macron salue une "solution consensuelle".



l'ACCORD COMMERCIAL UE-MERCOSUR CRITIQUé

C’est un accord de libre échange qui suscite une opposition de plus en plus vive, notamment de syndicats agricoles mais aussi de simples consommateurs, celui conclu entre l’Union européenne et les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay). Même si Emmanuel Macron a défendu ce texte, évoquant : un bon accord, le fait qu’un certain nombre de produits pourront être exportés en Europe sans droits de douane pose de sérieuses questions en termes de sécurité alimentaire et de respect de normes environnementales.



Carola Rackete, symbole de la defense des migrants

Pour Matteo Salvini, elle est, c’est le terme employé par le ministre de l’intérieur italien, une "emmerdeuse". La jeune femme visée est une allemande : Carola Rackete, la capitaine du Sea-Watch 3, qui après avoir secouru 42 migrants, les a débarqués à Lampedusa, dans le sud de l’Italien, en accostant de force obligeant un navire de la police douanière italienne à s’éloigner pour ne pas s’écraser contre un quai. C’est ce que lui reproche la justice italienne. Arrêtée, Carole Rackete a ensuite été rapidement déclarée libre, un décret italien sur la sécurité n'étant "pas applicable aux actions de sauvetage".



L'été, la période des festivals

L’été c’est la période propice à la lecture, au farniente mais aussi aux festivals. Un peu partout en France, la musique, le théâtre, le cinéma, vont être mis à l’honneur dans des évènements éclectiques où les bonnes surprises sont nombreuses…