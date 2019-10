Formule Club : retour sur l'actualité de la semaine

Chaque vendredi, dans Le Temps de le dire, c'est la Formule Club : Antoine Bellier et ses invités reviennent sur l'actualité de la semaine écoulée.



Bataille autour du droit de retrait à la sncf

C’est une vraie bataille d’interprétation autour du droit de retrait à la SNCF à laquelle on a assisté ces derniers jours. Il a été invoqué suite à la collision entre un TER reliant Charleville-Mézières à Reims. Le seul agent SNCF à bord était le conducteur qui, touché à la jambe, a du venir au secours d’une dizaine de blessés. Ce droit de retrait été qualifié de "grève surprise" par la direction de l’entreprise ferroviaire, terme repris par le premier ministre, quia également évoqué des "suites judicaires". Si celles-ci ne vont finalement pas être engagées, puisque le travail a repris, des retenues sur salaires devraient tout de même être effectuées.



Le voyage à Mayotte et à la Réunion d'emmanuel Macron

Pour l'Élysée, il s'agit du déplacement hors de métropole le plus important du président depuis la rentrée. Mayotte et la Réunion sont deux territoires marqués par des crises économiques et sociales d’ampleur où se jouent différents débats : celui de la lutte contre l’immigration illégale à Mayotte, la question de la vie chère et des inégalités à la Réunion. Le président Macron est venu avec différentes annonces pour tenter de redonner confiance à des populations inquiètes, qui ont largement plébiscité le Rassemblement national (RN) lors des derniers scrutins.



François Hollande, le retour

François Hollande fait à nouveau le tour des médias pour présenter son dernier essai : "Répondre à la crise démocratique" (éd. Fayard). Dans ce livre d’entretien avec le think tank Terra Nova l’ancien président de la République émet un certain nombre de propositions de réformes des institutions de la Ve République. Il plaide notamment pour un "véritable régime présidentiel" avec la suppression du premier ministre et un renforcement des pouvoirs du Parlement.



Vers un report du brexit

Le feuilleton du Brexit continue. Le Parlement britannique a approuvé la nouvelle mouture de l’accord trouvé entre le premier ministre Boris Johnson et l’Union européenne mais ont dit non au sujet de la procédure accélérée de son application. En clair, un Brexit le 31 octobre devient de plus en plus improbable. Reste à déterminer la durée du report que pourrait accorder l’Union européenne. Boris Jonhson souhaite que le Brexit se concrétise avant la fin novembre, sinon il envisage de demander l'organisation d'élections générales mi-décembre.