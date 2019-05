FORMULE CLUB/ Vincent Lambert • Élections européennes • chute de l'extrême-droite autrichienne • Tensions Chine/États-Unis

retour sur vincent lambert

Atteint d'une très grave lésion cérébrale après un accident de voiture survenu en 2008, Vincent Lambert oscille entre un état de conscience minimale et végétatif, après que le CHU de Reims a exécuté la décision de l'arrêt des soins lundi, un rebondissement inattendu a eu lieu le soir même lorsque la cour d'appel de Paris a ordonné à l'État français de prendre toute mesure aux fins de faire respecter les mesures demandées par le comité international des droits des personnes handicapées le 3 mai 2019, tendant au maintien de l'alimentation et de l'hydratation de Vincent Lambert.

les élections européennes

On vote dans quelques jours dans toute l'Union Européenne pour élire nos représentants au parlement de Strasbourg, un scrutin qui ne suscite pas toujours l'intérêt des citoyens mais dont les enjeux sont nombreux. Selon un sondage BVA/presse régionale publié le 22 mai, la participation est estimée entre 46 et 52% et 43% des français ne s'intéressent pas au scrutin, même si l'intérêt varie considérablement selon l'âge et la situation sociale et professionnelle des citoyens.

crise politique en autriche

En Autriche, le chancelier Sebastian Kurz doit faire face à une motion de censure dont le vote est prévu au Parlement lundi, une motion de censure présentée par l'opposition après la chute de la coalition droite/extrême droite emportée par une vidéo compromettante du leader nationaliste Heinz-Christian Strache. Une vidéo dans laquelle on voit l'homme politique marchander des contrats publics avec une fausse oligarque russe.

Guerre commerciale entre la chine et les etats-unis

On assiste à une guerre commerciale qui s'envenime entre la Chine et les États-Unis, les deux pays ne parviennent pas à signer un accord pour encadrer leurs échanges et rivalisent de pressions au travers des taxes douanières et des procédures comme celle que vient de signer Donald Trump et qui exclut le groupe chinois Huawei du marché américain des télécoms.