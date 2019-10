Fortes tensions à Nantes autour de l’accueil des migrants

La préfecture de Loire-Atlantique a organisé il y a une semaine une opération de recensement et de contrôle d’un camp illicite qui occupe un gymnase désaffecté de St Herblain dans l’agglomération nantaise. Il représente l'un des plus importants camps de migrants de France avec plus de 600 personnes, dont une est décédée d'une crise cardiaque le 3 octobre.



Depuis cette opération, les entrées de ce gymnase Jeanne Bernard appartenant au diocèse de Nantes sont contrôlées. Seuls les étrangers présents lors de l’opération de recensement ont le droit à présent d’y rentrer. Ce qui n’empêche d’autres arrivées de migrants sur l’agglomération nantaise. Associations et pouvoirs publics demandent une répartition de ces personnes sur l’ensemble des Pays de la Loire.



Un reportage d’Antony Torzec.