Fouilles archéologiques fructueuses à Argancy!

A Argancy, des fouilles archéologiques ont permis de découvrir des vestiges de différentes époques.



Sur le chantier d'un lotissement, l’Inrap a trouvé des squelettes de l’époque carolingienne, entre le 8e et le 10e siècle. Mais aussi des céramiques de la protohistoire, entre l’âge de bronze et l’âge de fer. Des urnes funéraires vont être analysées. Un bâtiment de l’époque romaine a aussi été mis au jour, laissant penser à une activité agricole intense. Des élèves et habitants des environs ont pu se rendre sur le chantier, pour une leçon d'histoire spectaculaire...

3 questions à Magali MONDY, archéologue, responsable de l'opération pour l'INRAP, interrogée par Christine MARTIN.