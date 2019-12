Fouine et martre , des animaux utiles ?

Ce sont de petits animaux à la sale réputation; mais par contre très discrets ,dont on ne voit le plus souvent que les traces , ou ..les petits dégâts ; les fouines et martres sont des animaux de mauvaise réputation , mais des animaux utiles , comme nous l'explique Henri Colomb , notre spécialiste de la vie animale .

Merci à Henri Colomb pour ces informations sur les fouines et martres des animaux utiles , même s'ils peuvent parfois nous causer quelques désagréments !